Кросби стал 20-м игроком в истории НХЛ с 900 голевыми передачами

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал 20-м игроком в истории НХЛ, сделавшим 900 результативных передач.

Матч «Питсбург» — «Сиэтл» (2:3) стал для Кросби 1120 игрой в лиге. В этой встрече 35-летний канадец набрал 2 (1+1) очка. Теперь в его активе 1423 (523+900) очков за карьеру.

До него 19 игроков достигли такой отметки по передачам: Уэйн Гретцки (1963), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Джо Торнтон (1109), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063), Горди Хоу (1049), Марсель Дионн (1040), Марио Лемье (1033), Джо Сакик (1016), Даг Гилмор (964), Марк Рекки (956), Эл Макиннис (934), Ларри Мерфи (929), Стэн Микита (926), Брайан Троттье (901).

При этом всего пять игроков лиги достигли показателя в 900 результативных передач за меньшее количество матчей.

В нынешнем сезоне капитан «Питсбурга» набрал 14 (6+8) очков в 12 матчах.