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Сегодня, 07:18

Кучеров в третий раз набрал 90 очков за сезон. Только двум игрокам «Тампы» удавалось делать это чаще

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

Теперь на счету россиянина 91 (25+66) очко в 64 матчах нынешнего сезона. Форвард в третий раз в карьере преодолел отметку в 90 очков за регулярный чемпионат, до этого ему это удавалось в сезонах-2017/18 и -2018/19.

Кучеров занимает третье место в истории «Тампы» по числу сезонов с 90 или более очками. Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (5), на втором месте — Мартен Сен Луи (4).

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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