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НХЛ

Сегодня, 12:05

Кучеров вернулся на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

После этого матча на счету 30-летнего россиянина 69 (28+41) очков в сезоне. Он вернулся на первое место в гонке лучших бомбардиров сезона, опередив форварда «Колорадо» Натана Маккинона, у которого 67 очков. Третье место с 58 баллами занимает форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Он был выбран под 58-м номером во втором раунде драфта НХЛ в 2011 году.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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