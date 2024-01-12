Кучеров вернулся на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

После этого матча на счету 30-летнего россиянина 69 (28+41) очков в сезоне. Он вернулся на первое место в гонке лучших бомбардиров сезона, опередив форварда «Колорадо» Натана Маккинона, у которого 67 очков. Третье место с 58 баллами занимает форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Он был выбран под 58-м номером во втором раунде драфта НХЛ в 2011 году.