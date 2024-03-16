Кучеров вошел в тройку главных претендентов на «Харт Трофи» по версии The Score

Сайт The Score опубликовал свой список главных претендентов на награду «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ-2023/24. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 115 (42+73) очков в 67 матчах.

Вторым идет Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». У капитана «нефтяников» 106 (25+81) очков в 62 играх.

Третьим стал форвард «Тампы» Никита Кучеров. В текущем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 65 встречах, в которых набрал 112 (39+73) очков.

«Молнии» занимают шестое место в Восточной конференции, набрав 76 очков в 66 матчах.