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16 марта, 17:32

Кучеров вошел в тройку главных претендентов на «Харт Трофи» по версии The Score

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Сайт The Score опубликовал свой список главных претендентов на награду «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ-2023/24. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 115 (42+73) очков в 67 матчах.

Вторым идет Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». У капитана «нефтяников» 106 (25+81) очков в 62 играх.

Третьим стал форвард «Тампы» Никита Кучеров. В текущем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 65 встречах, в которых набрал 112 (39+73) очков.

«Молнии» занимают шестое место в Восточной конференции, набрав 76 очков в 66 матчах.

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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