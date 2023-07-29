Кучеров о Василевском: «Андрей — самый большой трудяга из всех, кого я встречал. Я равняюсь на него»

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров заявил, что ориентируется на своего одноклубника и соотечественника, вратаря Андрея Василевского.

«Я бы сказал, что Андрей — самый большой трудяга из всех, кого я встречал. Я равняюсь на него. Он очень много работает, и я должен делать так же. Василевский подталкивает меня вперед. Думаю, дело в том, как нас растили родители и как тренировали первые тренеры. Все заключается в дисциплине, последовательности. Это другой уровень, тут никто не бездельничает. Нужно просто работать. Нужно относиться к своему делу серьезно, нельзя давать слабину. Должна быть серьезная трудовая этика. Всегда надо выкладываться на 100 процентов», — приводит официальный сайт «Тампы» слова Кучерова.

Кучеров выступает за «Тампу-Бэй» с 2013 года, Василевский — с 2014 года. Вместе они дважды выиграли Кубок Стэнли в составе «Лайтнинг» (2020, 2021).