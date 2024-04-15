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Сегодня, 08:48

Кузьменко прокомментировал свою игру в последних матчах за «Калгари»

Виктория Кравченко
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Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко поделился мнением о своей результативности в последних матчах.

В сегодняшней игре с «Аризоной» россиянин отметился голом и результативной передачей. В девяти последних матчах хоккеист набрал 16 (9+7) очков.

«Сейчас у меня есть взаимопонимание с парнями в раздевалке, это очень важно для меня — иметь хороших хороших партнеров. Как я играю сейчас, и то, как я играл до этого — большая разница для меня», — цитирует Кузьменко Sportsnet.

В этом сезоне на счету 28-летнего игрока 45 (22+23) очков.

Андрей Кузьменко
ХК Калгари Флэймз
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