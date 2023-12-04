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4 декабря, 22:55

Кузнецов по решению тренера пропустит матч «Вашингтона» против «Аризоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сыграет с «Аризоной» в регулярном чемпионате НХЛ, несмотря на отсутствие проблем со здоровьем, сообщает The Hockey News.

Встреча пройдет 5 декабря. Начало — в 05.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 9 (5+4) очков в 19 матчах НХЛ.

В предыдущем матче против «Вегаса» (1:4) Кузнецов получил двухминутный штраф за грубый фол против Джонатана Маршессо. Он схватил канадца за шею и бросил через себя.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил, почему Кузнецов не сыграет с «Аризоной»: по его словам, центрфорварду нужна «ментальная перезагрузка».

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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