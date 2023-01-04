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Сегодня, 08:57

Кузнецов похвалил «Вашингтон» за игру, несмотря на поражение от «Баффало»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:5 ОТ).

«Когда команда контролирует шайбу, как «Баффало», конечно, у нее будут моменты. В целом, если мы позволяли сопернику что-то создавать, Кемпер старался спасать нас. Считаю, что мы провели не самый плохой матч. Мы проделали хорошую работу, но, к сожалению, «Баффало» удалось забросить в овертайме. «Сэйбрз» — сильная команда. Возможно, мы провели слишком много времени в своей зоне, но это потому, что соперник нас заставлял. Не могу сказать, что мы сделали много ошибок», — сказал Кузнецов в послематчевом интервью.

«Вашингтон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 48 очками в 40 матчах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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