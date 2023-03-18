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Сегодня, 08:57

Лавиолетт назвал причины поражения «Вашингтона» в матче с «Сент-Луисом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что игроки команды допускали ошибки в обороне в матче с «Сент-Луисом» (2:5).

«С точки зрения обороны, мы допускали серьезные ментальные ошибки, когда они забивали голы и создавали некоторые опасные моменты. Но их было не так и много. Когда удавалось добиться своего, были отрывы или атаки с численным преимуществом. Вот что может случиться в такой ситуации», — цитирует тренера сайт НХЛ.

«Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 73 очка.

ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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