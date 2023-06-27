Летанг стал обладателем «Билл Мастертон Трофи». Он перенес инсульт в начале сезона

Сегодня, 04:12
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг стал обладателем премии «Билл Мастертон Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов.
В начале сезона Летанг перенес инсульт, а спустя 12 дней вернулся на лед.
В минувшем сезоне 36-летний канадец провел 64 матча, в которых набрал 41 (12+29) очко.
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