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НХЛ

Сегодня, 07:57

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своем льду «Анахайм» со счетом 3:1.

В составе «Кингз» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Рой и Кевин Фиала. У «Дакс» единственный гол на счету Тревора Зеграса.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 97 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 57 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Дюбуа — 16 (бол., Арвидссон, Кемпе), 22:45 — 1:0. Рой — 5 (Лизотт, Томас), 30:33 — 2:0. Зеграс — 6 (Зеллвегер, Фаулер), 51:18 — 2:1. Фиала — 29 (Льюис, Даути), 57:42 — 3:1.

Вратари: Риттих — Достал (57:53).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (8+11+9) — 29 (11+13+5).

Наши: Гавриков (18.25/1/0) — -.

14 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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