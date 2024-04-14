Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе». Хуснутдинов отдал голевую передачу

«Миннесота» на выезде переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка. Его одноклубник Марат Хуснутдинов завершил игру с голевой передачей.

«Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 80 матчах. «Сан-Хосе» идет 16-м с 47 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Голы: Болди — 28 (Капризов, Миддлтон), 5:19 — 0:1. Рутта — 5 (Ферраро, Гранлунд), 9:32 — 1:1. Чисхолм — 3 (Меррилл, Эгрен), 16:51 — 1:2. Эгрен — 1 (Бродин, Хуснутдинов), 34:23 — 1:3. Ферраро — 3 (Эклунд, Гранлунд), 35:52 — 2:3. Капризов — 43 (Фэйбер, Бродин), 39:04 — 2:4. Капризов — 44 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 39:51 — 2:5. Юханссон — 11 (Меррилл, Голигоски), 41:46 — 2:6.

Вратари: Блэквуд — Валльстедт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (9+12+8) — 38 (13+13+12).

Наши: Костин (15.23/0/-2) — Капризов (24.25/6/+1), Хуснутдинов (15.36/0/+2).

14 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.