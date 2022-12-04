Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес»

«Каролина» обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард Андрей Свечников забил в третьем периоде. Также в составе победителей отметились Брэди Шей, Мартин Нечас и Себастиан Ахо, у «Лос-Анджелеса» отличились Артур Калиев и Самуэль Фагемо.

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 бросок.

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«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Шей — 3 (Мартинук, Фаст), 4:01 — 0:1. Нечас — 12 (бол., Бернс, Ноесен), 19:41 — 0:2. Ахо — 10 (Нечас, Джарвис), 34:11 — 0:3. Калиев — 9 (бол., Дано, Дурзи), 49:31 — 1:3. Свечников — 15 (Бернс, Пеши), 52:10 — 1:4. Фагемо — 1 (Лизотт, Рой), 57:25 — 2:4.

Вратари: Куик — Кочетков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (6+14+13) — 31 (10+15+6).

Наши: — - Свечников (15.59/2/0).

4 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 16067 зрителей.