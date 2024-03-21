«Лос-Анджелес» разгромил «Миннесоту», забросив шесть безответных шайб

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 6:0.

Отличились Филлип Дано, Кевин Фиала, Виктор Арвидссон, Мэтт Рой, Джордан Спэнс и Анже Копитар. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-2». В третьем периоде игроки обеих команд устроили массовую потасовку.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 83 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Миннесота» с 76 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Дано — 17 (Мур, Фиала), 5:08 — 1:0. Фиала — 23 (бол., Копитар, Кемпе), 15:03 — 2:0. Арвидссон — 1 (Андерсон, Даути), 16:26 — 3:0. Рой — 4 (Байфилд, Кемпе), 20:28 — 4:0. Спенс — 2 (бол., Мур, Дано), 27:34 — 5:0. Копитар — 23 (Даути, Арвидссон), 37:15 — 6:0.

Вратари: Риттих — Флери (Густавссон, 27:34).

Штраф: 75 — 79.

Броски: 27 (11+9+7) — 30 (10+9+11).

Наши: Гавриков (18.55/0/+3) — Капризов (22.41/4/-2), Хуснутдинов (14.32/0/0).

21 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17 086 зрителей.