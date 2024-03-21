НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Торонто», «Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту». Результаты и видео голов 21 марта

21 марта, 08:15
«Вашингтон» — «Торонто» — 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)
Голы: Мэттьюс — 56 (Доми), 0:16 — 0:1. Нюландер — 38 (Таварес, Найз), 20:56 — 0:2. Овечкин — 22 (бол., Карлсон, Уилсон), 29:57 — 1:2. Мэттьюс — 57 (Доми, Лильегрен), 32:59 — 1:3. Макмайкл — 15 (Сандин, Мирошниченко), 33:34 — 2:3. Маккейб — 7 (Доми, Мэттьюс), 39:35 — 2:4. Овечкин — 23 (Строум), 46:42 — 3:4. Макманн — 11 (Нюландер, Таварес), 47:58 — 3:5. Бертуцци — 15 (Мэттьюс, Доми), 48:36 — 3:6. Таварес — 23 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 56:02 — 3:7.
Вратари: Линдгрен — Уолл.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 21 (10+7+4) — 29 (8+14+7).
Наши: Алексеев (10.28/0/-1), Мирошниченко (12.00/0/-1), Овечкин (15.06/2/+1) — -.
Вашингтон. Capital One Arena. 17727 зрителей.
«Даллас» — «Аризона» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы: Келлер — 28 (Бьюгстад, Шмальц), 19:45 — 0:1. Стэнковен — 6 (Лундквист, Робертсон), 27:34 — 1:1. Бенн — 14 (Лундквист, Сутер), 31:55 — 2:1. Сегин — 21 (Дюшен, Марчмент), 32:24 — 3:1. Робертсон — 23 (Харли, Хинтц), 44:12 — 4:1. Смит — 10 (Факса, Танев), 45:25 — 5:1. Леонард — 1 (Макбэйн, Гюнтер), 48:50 — 5:2.
Вратари: Эттингер — Ингрэм.
Штраф: 2 — 14.
Броски: 33 (9+13+11) — 25 (6+6+13).
American Airlines Center. 18532 зрителя.
«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы: Дано — 17 (Мур, Фиала), 5:08 — 1:0. Фиала — 23 (бол., Копитар, Кемпе), 15:03 — 2:0. Арвидссон — 1 (Андерсон, Даути), 16:26 — 3:0. Рой — 4 (Байфилд, Кемпе), 20:28 — 4:0. Спенс — 2 (бол., Мур, Дано), 27:34 — 5:0. Копитар — 23 (Даути, Арвидссон), 37:15 — 6:0.
Вратари: Риттих — Флери (Густавссон, 27:34).
Штраф: 75 — 79.
Броски: 27 (11+9+7) — 30 (10+9+11).
Наши: Гавриков (18.55/0/+3) — Капризов (22.41/4/-2), Хуснутдинов (14.32/0/0).
Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17086 зрителей.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24