«Лос-Анджелес» победил «Сент-Луис»

«Лос-Анджелес» дома победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Кингз» голы забивали Куинтон Байфилд, Адриан Кемпе, Пьер-Люк Дюбуа, Блейк Лизотт и Кевин Фиала. У «Блюз» шайбу забросил Джейк Нейборс.

«Лос-Анджелес» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» с 17 очками — на 10-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Голы: Байфилд — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 2:25 — 1:0. Лизотт — 4, 2:44 — 2:0. Кемпе — 8 (мен.), 13:37 — 3:0. Дюбуа — 5 (Калиев, Спенс), 15:20 — 4:0. Фиала — 4 (Дано, Даути), 39:36 — 5:0. Нейберс — 3 (Блэй, Ледди), 56:06 — 5:1.

Вратари: Тэлбот — Биннингтон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (13+10+7) — 30 (10+10+10).

Наши: Гавриков (20.14/2/+2) — Бучневич (19.38/3/-1), Торопченко (12.50/1/0).

19 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.