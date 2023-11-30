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НХЛ

Сегодня, 09:02

«Вашингтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Майки Андерсон и Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Вашингтона» отметились Энтони Манта и Коннор Макмайкл. Единственную шайбу «Лос-Анжелеса» забросил Артур Калиев.

«Лос-Анжелес» прервал серию из пяти побед подряд.

«Вашингтон» занимает восьмую строчку в Восточной конференции, набрав 24 очка в 19 матчах. «Лос-Анджелес» — четвертый в Западной конференции (29 очков в 20 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Калиев — 5 (Энглунд, Спенс), 9:04 — 1:0. Манта — 4 (Макмайкл, Протас), 12:12 — 1:1. Макмайкл — 5 (Манта, Протас), 38:30 — 1:2.

Вратари: Тэлбот — Линдгрен.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 38 (11+13+14) — 15 (5+7+3).

Наши: Гавриков (19.45/1/-1) — Кузнецов (17.41/0/0), Овечкин (13.52/2/0).

30 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Источник: Турнирная таблица НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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