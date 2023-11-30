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Сегодня, 06:00

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 30 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 30 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе, США. Начало — в 06.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Лос-Анджелес» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции и имеет в своем активе 29 баллов. «Вашингтон» идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 30 ноября доступно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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