Сегодня, 06:00
«Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 30 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе, США. Начало — в 06.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 30 ноября доступно по ссылке на сайте «СЭ».
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте