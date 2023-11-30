Сегодня, 09:30
«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.
У гостей забросили Энтони Манта и Коннор Макмайкл. Артур Калиев стал автором единственного гола хозяев.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Вашингтон» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции с 24 очками в 19 матчах. «Лос-Анджелес» идет на четвертой строчке «Запада» с 29 очками в 20 играх.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте