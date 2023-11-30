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Сегодня, 09:37

Панарин повторил достижение Мессье, забив в девяти домашних играх «Рейнджерс» подряд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию по забитым шайбам в домашних матчах подряд в матче с «Детройтом» (3:2).

Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с такой результативной серией со старта сезона в домашних матчах в 21-м веке.

В истории клуба из «Нью-Йорка» россиян занимает пятое место. Клубный рекорд по продолжительности серии с набранными очками со старта сезона в домашних матчах принадлежит Майку Роджерсу (15, сезон-1983/84). Вторую строчку с 10 результативными матчами делят Брайан Лич (сезон-1991/92) и Уэйн Гретцки (cезон-1996/97). Панарин повторил достижение Марка Мессье (9, сезон-1992/93).

В следующем домашнем матче «Рейнджерс» сыграют с «Сан-Хосе» 4 декабря.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел за клуб 21 матч и набрал 31 очко (12+19).

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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