Любушкин: «У меня большие перспективы в «Анахайме», и ожидаю хорошего сезона»

Защитник «Анахайма» Илья Любушкин рассказал, что доволен обменом из «Баффало» в «Дакс».

«Доволен. Считаю, что у меня большие перспективы в этой команде, и ожидаю хорошего сезона, отличного выступления нашей команды и меня лично. Был готов к обмену. Потому что были обсуждения на этот счет еще до того, как подписали защитников, — не очень меня устраивало игровое время в «Баффало». И поэтому, когда они подписали двоих защитников, мы вместе с агентом и руководством клуба приняли решение, что лучшим вариантом будет меня обменять», — цитируют «Известия» Любушкина.

В результате сделки «Сэйбрс» получили выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

29-летний Любушкин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.