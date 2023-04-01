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Сегодня, 23:19

Макдэвид признан звездой месяца в НХЛ во второй раз подряд

Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первой звездой марта в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги 1 апреля.

26-летний канадец набрал 29 (11+18) очков за 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем месяце. Капитана «Ойлерз» признали звездой месяца во второй раз подряд и третий раз в текущем сезоне.

Второй звездой марта стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. 27-летний немецкий хоккеист набрал 28 (11+17) очков в 15 встречах.

Третьей звездой признали нападающего «Аризоны» Клейтона Келлера — на его счету 24 (12+12) очка в 16 играх.

Клейтон Келлер
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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