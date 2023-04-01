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Сегодня, 22:39

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» победить «Сент-Луис»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Хоккеисты «Нэшвилла» празднуют гол в ворота «Сент-Луиса».
Фото USA Today Sports
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«Нэшвилл» дома одержал победу над «Сент-Луисом» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Предаторз» голы забили Томас Новак, Коди Гласс, Колтон Сиссонс, Люк Евангелиста и Филлип Томазино. Еще одна заброшенная шайба на счету россиянина Якова Тренина. У «Блюз» отличился Калле Росен.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко записал на свой счет результативную передачу. Его соотечественник из «Нэшвилла» Егор Афанасьев провел на льду 12 минут и 31 секунду при показателе полезности «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Новак — 15 (Евангелиста), 4:46 — 1:0. Гласс — 13 (бол., Новак, Евангелиста), 7:20 — 2:0. Сиссонс — 12 (мен.), 27:36 — 3:0. Евангелиста — 6 (К. Шервуд, Новак), 33:27 — 4:0. Росен — 8 (Торопченко), 48:36 — 4:1. Тренин — 11, 51:49 — 5:1. Томасино — 5 (бол., Бэрри, Новак), 58:06 — 6:1.

Вратари: Сарос — Грайсс.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (10+10+15) — 22 (3+15+4).

Наши: Афанасьев (12.31/2/+1), Тренин (16.35/4/+1) — Торопченко (14.27/1/0).

1 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сент-Луис Блюз
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