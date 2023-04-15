Макдэвид стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем Арт Росс Трофи и Морис Ришар Трофи по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний канадец в 82 матчах забил 64 гола и набрал 153 очка, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата.

Также Макдэвид стал лучшим ассистентом лиги. Таким образом, он повторил достижение Фила Эспозито (1972/73), а также Уэйна Гретцки (1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 и 1986/87).

Арт Росс Трофи вручается игроку, который набрал больше всего очков в регулярном чемпионате НХЛ, Морис Ришар Трофи — лучшему снайперу.