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НХЛ

Сегодня, 07:53

Мальцев забил победный гол и был признан первой звездой в матче за фарм-клуб «Колорадо»

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе Барракуда» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Колорадо» форвард Михаил Мальцев забил победный гол и стал первой звездой встречи. За фарм-клуб «Сан-Хосе» одну из шайб забросил Шакир Мухамадуллин, который был признан второй звездой.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 25 матчей в АХЛ, в которых набрал 18 (10+8) очков.

Михаил Мальцев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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