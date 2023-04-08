Мальцев забил победный гол и был признан первой звездой в матче за фарм-клуб «Колорадо»

«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе Барракуда» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Колорадо» форвард Михаил Мальцев забил победный гол и стал первой звездой встречи. За фарм-клуб «Сан-Хосе» одну из шайб забросил Шакир Мухамадуллин, который был признан второй звездой.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 25 матчей в АХЛ, в которых набрал 18 (10+8) очков.