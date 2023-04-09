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Сегодня, 19:02

Малкин не удивился тому, что Кросби набрал 1500 очков в НХЛ

Сидни Кросби, Джейсон Зукер и Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на то, что его одноклубник Сидни Кросби преодолел отметку в 1500 очков в НХЛ.

«Вы этому удивлены? Я — нет. Сидни — потрясающий игрок, который мотивирует тебя ходить на тренировки каждый день. Боже, ему 35 лет, но он все еще мотивирован и усердно работает на каждой тренировке, в каждом матче. Мне интересно наблюдать за ним каждый день. Я рад, что мы играем вместе», — приводит слова Малкина официальный аккаунт «Питтсбурга» в соцсетях.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:1). Третье результативное действие в этой встрече стало для хоккеиста 1500-м в карьере.

Для достижения данной отметки Кросби потребовалось 1188 матчей. На счету 35-летнего канадца 550 голов и 950 результативных передач в НХЛ.

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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