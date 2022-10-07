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Сегодня, 21:38

Малкин пошутил о том, кого из одноклубников бы взял на необитаемый остров

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пошутил о том, кого из одноклубников он бы взял на необитаемый остров.

Хоккеистам «Пингвинз» предложили ответить на этот вопрос и разрешили выбрать только одного человека.

Российский хоккеист ответил: «Малкин! Только я!»

Защитник команды Крис Летанг сказал, что взял бы остров Сидни Кросби, так как он отличный охотник и накормил бы его.

В прошлом сезоне 36-летний Малкин из-за травмы провел всего 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (20+22) очка.

Свой первый матч в новом сезоне «Питтсбург» проведет в ночь на 14-е октября против «Аризоны».

Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
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