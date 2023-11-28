Марченко — о голах четырех россиян: «Реально круто, будет хорошим воспоминанием»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился мнением о достижении российских игроков в матче «Блю Джекетс» против «Бостона» (5:2).

В матче регулярного чемпионата НХЛ голы забили четыре российских игрока «Коламбуса».

«Реально круто, будет хорошим воспоминанием для всех русских ребят, это придает уверенности, веселья. Но главное для нас, что мы добыли важную победу. Если бы четыре россиянина забросили, но мы бы не выиграли, это не было бы интересно», — цитирует игрока РИА «Новости Спорт».

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Бостон» с 31 очком — на второй строчке.