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НХЛ

Сегодня, 10:07

Овечкин упал на лед после силового приема в матче с «Сан-Хосе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал под силовой прием форварда «Сан-Хосе» Микаэля Гранлунда в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Шаркс» со счетом 2:1.

Россиянин получил шайбу на синей линии в чужой зоне, а финский хоккеист подъехал к нему и применил силовой прием. Овечкин упал на лед, но быстро встал и продолжил игру.

38-летний форвард в матче с «Сан-Хосе» провел на льду 22 минуты 2 секунды и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности «-1».

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и с 22 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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