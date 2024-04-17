Кожевников считает, что Овечкин за два года побьет рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» 853-ю шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки российскому хоккеисту осталась 41 шайба.

«Следующий сезон будет решающим. Думаю, что за два года Овечкин точно побьет рекорд Гретцки по результатвиности. А, может быть, и в следующем году попробует. Овечкин точно утроит праздник для всей страны и всего мира, когда установит новый рекорд», — сказал Кожевников «СЭ».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.