Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:35

Кожевников считает, что Овечкин за два года побьет рекорд Гретцки

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» 853-ю шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки российскому хоккеисту осталась 41 шайба.

«Следующий сезон будет решающим. Думаю, что за два года Овечкин точно побьет рекорд Гретцки по результатвиности. А, может быть, и в следующем году попробует. Овечкин точно утроит праздник для всей страны и всего мира, когда установит новый рекорд», — сказал Кожевников «СЭ».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
Вратарь «Автомобилиста» Галкин подвел итоги сезона
JP сообщил об определении ЦАХАЛ тактики ответного удара по Ирану
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
ПСЖ одержал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
СМИ узнали о ликвидации снайперши ВСУ Шинкаренко с позывным Виски
Популярное видео
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» установил лицо довольного Овечкина на аватарку в соцсетях
Овечкин – о выходе в плей-офф: «До сегодняшнего вечера ситуация была сумасшедшей»
«Это нечто особенное». Овечкин и «Вашингтон» сотворили главную сенсацию НХЛ
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Владелец «Вашингтона» — о выходе в плей-офф: «Ови никогда не сомневался!»
Итоговая статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24: сколько голов и очков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кожевников — о перспективах «Вашингтона» в Кубке Стэнли: «Рейнджерс» в чемпионате выглядел на голову лучше»