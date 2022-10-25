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Сегодня, 21:16

Мичков, Бут и Гуляев получили наивысший рейтинг от центрального скаутского бюро НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный список игроков для наблюдения, выходящих на драфт в июне следующего года.

Наивысшую оценку «A», которую присваивают кандидатам на 1-й раунд, получили 28 хоккеистов. В их число попали россияне Даниил Бут (нападающий, «Локо»), Михаил Гуляев (защитник, «Авангард») и Матвей Мичков (форвард, СКА).

Данный рейтинг означает, что эти игроки с высокой степенью вероятности будут выбраны в первом раунде драфта НХЛ.

Категорию «В» (второй-третий раунды драфта) получили нападающие Роман Канцеров («Стальные Лисы»), Денис Малов, Тимур Муханов (оба — «Омские Ястребы»), Егор Римашевский (МХК «Динамо» Москва), Александр Рыков («Челмет»), Дмитрий Симашев («Локомотив»), Кирилл Свищев («Мамонты Югры»), а также защитники Марио Паталаха (МХК «Динамо» Москва) и Иван Ремезовский (СКА-1946).

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.

Матвей Мичков
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