«Миннесота» по буллитам обыграла «Баффало», у Капризова результативный пас

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Джоэль Эрикссон и Джаред Сперджен, победный буллит реализовал Фредерик Годро, форвард Кирилл Капризов оформил ассист и реализовал буллит. У «Сэйбрз» шайбы забросили Джек Куинн и Земгус Гиргенсонс.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Баффало» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Куинн — 8, 2:22 — 0:1. Эрикссон Эк — 18 (бол., Капризов, Зуккарелло), 3:35 — 1:1. Гиргенсонс — 5 (Окпосо, Кребс), 29:50 — 1:2. Сперджен — 9 (Годро, Миддлтон), 32:39 — 2:2.

Победный буллит: Капризов.

Вратари: Флери — Луукконен.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (13+9+10+3) — 31 (9+11+10+1).

Наши: Капризов (23.35/5/0) — Любушкин (14.54/0/0).

29 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19212 зрителей.