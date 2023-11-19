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Сегодня, 15:00

«Миннесота» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ в Европе — прямой эфир (видео)

«Миннесота» сыграет с «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» сыграет с «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября. Игра пройдет на «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Миннесота» — «Торонто» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Уайлд» набрал 13 очков и занимает 12-е место в Западной конференции и 6-ю строчку в Центральном дивизионе. «Мейпл Ливз» с 20 баллами располагаются на 5-м месте в Восточной конференции и 3-й строчке в Атлантическом дивизионе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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