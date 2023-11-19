Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:27

Дементьев: «Колорадо» не отказался от Ничушкина, и он ответил своей игрой»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Алексей Дементьев поделился мнением об игре форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в этом сезоне НХЛ.

«У Валерия Ничушкина был непростой этап карьеры в конце прошлого сезона. Он попал в очень неприятную ситуацию, связанную с жизненными проблемами. Молодец, что сумел справиться. Здесь очень важно, что «Колорадо» от него не отказался и сохранил для него в возможность играть в команде. Мы уже видели разные ситуации в клубах, и там обычно кардинально к этому относятся. В «Колорадо» проявили мудрость, и Валерий ответил результативной игрой. Могу пожелать ему только удачи, продуктивной игры и выигрыша следующего Кубка Стэнли», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

В текущем сезоне НХЛ 28-летний Ничушкин набрал 13 (6+7) очков в 16 матчах. Россиянин выступает за «Колорадо» с 2019 года.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-kolorado-ne-otkazalsya-ot-nichushkina-i-on-otvetil-svoej-igroj/
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
Алексей Дементьев
0
Читайте также
Синнер обыграл Медведева и вышел в финал Итогового турнира ATP
Фелпс рассказал о проблемах с психикой. Великий пловец был на грани срыва
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа. Детали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Миннесота» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ в Европе — прямой эфир (видео)

Проворов прокомментировал восьмое поражение «Коламбуса» подряд