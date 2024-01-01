«Миннесота» без Капризова проиграла «Виннипегу», Наместников забил гол

«Миннесота» дома проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У «Уайлд» голы забивали Маркус Фолиньо и Фредерик Годро. У «Джетс» шайбы забросили Адам Лаури, Доминик Тонинато и Владислав Наместников, для которого гол стал 4-м в этом сезоне.

Форвард хозяев Кирилл Капризов пропустил матч из-за травмы, которую он получил в прошлой встрече с «Виннипегом» (2:4) 30 декабря.

«Миннесота» с 36 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» набрал 48 очков и поднялся на 4-е место «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Фолиньо — 6 (Сперджен, Годро), 18:07 — 1:0. Лаури — 7 (Эпплтон, Демело), 22:08 — 1:1. Годро — 3 (бол., Юханссон, Петан), 43:56 — 2:1. Наместников — 4 (бол., Перфетти, Шмидт), 44:52 — 2:2. Тонинато — 1 (Диллон, Пионк), 47:32 — 2:3.

Вратари: Флери (58:11) — Броссуа.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 26 (12+6+8) — 29 (8+8+13).

Наши: — - Наместников (13.20/2/0).

31 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19129 зрителей.