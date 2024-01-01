Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:35

«Миннесота» без Капризова проиграла «Виннипегу», Наместников забил гол

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Миннесота» дома проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У «Уайлд» голы забивали Маркус Фолиньо и Фредерик Годро. У «Джетс» шайбы забросили Адам Лаури, Доминик Тонинато и Владислав Наместников, для которого гол стал 4-м в этом сезоне.

Форвард хозяев Кирилл Капризов пропустил матч из-за травмы, которую он получил в прошлой встрече с «Виннипегом» (2:4) 30 декабря.

«Миннесота» с 36 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» набрал 48 очков и поднялся на 4-е место «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Фолиньо — 6 (Сперджен, Годро), 18:07 — 1:0. Лаури — 7 (Эпплтон, Демело), 22:08 — 1:1. Годро — 3 (бол., Юханссон, Петан), 43:56 — 2:1. Наместников — 4 (бол., Перфетти, Шмидт), 44:52 — 2:2. Тонинато — 1 (Диллон, Пионк), 47:32 — 2:3.

Вратари: Флери (58:11) — Броссуа.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 26 (12+6+8) — 29 (8+8+13).

Наши: — - Наместников (13.20/2/0).

31 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19129 зрителей.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Таблица КХЛ по итогам 2023 года: «Спартак» лидирует в лиге, «Металлург» — первый на Востоке
Форвард «Рейнджерс» Панарин оценил свой хет-трик в матче с «Тампой»
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Миннесота» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ