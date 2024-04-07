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НХЛ

Сегодня, 01:08

«Даллас» уступил «Чикаго» и прервал серию из восьми побед

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Чикаго» со счетом 2:3.

В составе «Старз» отличились Роопе Хинтц и Джейми Бенн, у «Блэкхокс» шайбы забросили Коннор Бедард, Андреас Атанасиу и Сет Джонс.

«Даллас» прервал серию из восьми побед подряд и со 105 очками расположился на первом месте в Западной конференции. «Чикаго» с 51 очком — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Даллас» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Бедард — 22 (бол., Курашев, Фолиньо), 24:48 — 1:0. Атанасиу — 1 (Райхель, Кайсер), 25:53 — 2:0. Джонс — 8 (Донато, Энтвистл), 28:51 — 3:0. Хинтц — 29 (Хейсканен, Павелски), 35:37 — 3:1. Бенн — 21 (Хейсканен, Танев), 55:37 — 3:2.

Вратари: Мразек — Уэджвуд (57:37).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 17 (6+5+6) — 44 (14+23+7).

Наши: — .

6 апреля. Чикаго. United Center.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Чикаго Блэкхокс
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