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Сегодня, 21:15

«Миннесота» — «Виннипег»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Миннесота» и «Виннипег» сыграют в матче НХЛ 6 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» и «Виннипег» 6 апреля встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ на льду спортивного комплекса «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Миннесота» — «Виннипег» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим варианты ссылок — первый, второй и третий.

Ключевые события встречи «Миннесота» — «Виннипег» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Уайлд» находятся на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 80 набранными очками после 75 матчей. «Джетс» — четвертые с 98 баллами после 76 игр на Западе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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