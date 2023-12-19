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НХЛ

Сегодня, 08:03

Минтюков делит с Росси и Фантилли второе место по очкам среди новичков НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Павел Минтюков.
Фото USA Today Sports
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Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков набрал 1 (1+0) очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3).

Теперь в активе 20-летнего хоккеиста 17 (2+15) очков в 31 матче в текущем сезоне. Минтюков делит второе место в НХЛ по очкам среди новичков с форвардом «Миннесоты» Марко Росси (17 (10+7) очков) и нападающим «Коламбуса» Адамом Фантилли (17 (8+9)).

Лидером является игрок «Чикаго» Коннор Бедард, на счету которого 26 очков (12+14) в 30 играх. При этом по числу голевых передач лидирует россиянин — 15 против 14 у Бедарда.

ХК Анахайм Дакс
Коннор Бедард
Павел Минтюков
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