Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:08

«Флорида» без Бобровского проиграла «Калгари» в матче НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Калгари» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Флэймз» забили Мартин Поспишил, Микаэль Баклунд и Блэйк Коулмэн. За «Пантерз» отличился Сэм Райнхарт.

Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов не набрал очков в этом матче. Вратарь команды Сергей Бобровский провел всю игру в запасе.

«Калгари» набрал 31 очко 32 матчах и азнимает 10-е место на «Западе». «Флорида» находится на четвертой строчке «Востока» (38 очков в 31 игру).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Флорида» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Поспишил — 4 (Кадри, Джилберт), 8:45 — 1:0. Райнхарт — 18 (бол., Ткачак, Барков), 19.29 — 1:1. Баклунд — 7 (мен., Хэнифин), 43:31 — 2:1. Коулмэн — 10 (мен.), 58:24 — 3:1.

Вратари: Маркстрем — Столарз (57:31 — 58:27, 58:31).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (9+7+8) — 35 (15+9+11).

Наши: — - Куликов (15.30/1/-1).

19 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 813 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Флорида Пантерз
Обсудить
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своем внуке
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Минтюков делит с Росси и Фантилли второе место по очкам среди новичков НХЛ

НХЛ: «Питтсбург» победил «Миннесоту», «Калгари» обыграл «Флориду». Результаты матчей и видео голов 19 декабря