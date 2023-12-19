«Флорида» без Бобровского проиграла «Калгари» в матче НХЛ

«Калгари» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Флэймз» забили Мартин Поспишил, Микаэль Баклунд и Блэйк Коулмэн. За «Пантерз» отличился Сэм Райнхарт.

Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов не набрал очков в этом матче. Вратарь команды Сергей Бобровский провел всю игру в запасе.

«Калгари» набрал 31 очко 32 матчах и азнимает 10-е место на «Западе». «Флорида» находится на четвертой строчке «Востока» (38 очков в 31 игру).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Флорида» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Поспишил — 4 (Кадри, Джилберт), 8:45 — 1:0. Райнхарт — 18 (бол., Ткачак, Барков), 19.29 — 1:1. Баклунд — 7 (мен., Хэнифин), 43:31 — 2:1. Коулмэн — 10 (мен.), 58:24 — 3:1.

Вратари: Маркстрем — Столарз (57:31 — 58:27, 58:31).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (9+7+8) — 35 (15+9+11).

Наши: — - Куликов (15.30/1/-1).

19 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 813 зрителей.