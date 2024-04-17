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Сегодня, 04:57

«Детройт» по буллитам обыграл «Монреаль»

Евгений Козинов
Корреспондент
17 апреля. Монреаль — Детройт — 4:5 Б.
Фото USA Today Sports
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«Детройт» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Автором победного буллита стал нападающий Патрик Кейн.

«Детройт» набрал 91 очко и занял 9-е место в Восточной конференции, уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям (количество побед в основное время). «Монреаль» финишировал на 15-й строчке — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Детройт» — 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Ньюхук — 15 (Галлахер, Мэйлу), 11:32 — 1:0. Зайдер — 9 (Ларкин, Раймонд), 18:29 — 1:1. Галлахер — 16 (Армиа, Штрабл), 26:17 — 2:1. Кофилд — 28 (Слафковски, Сузуки), 30:09 — 3:1. Велено — 12 (Гостисбеер, Спронг), 30:45 — 3:2. Спронг — 18, 43:31 — 3:3. Слафковски — 20 (Хатсон, Савар), 52:46 — 4:3. Перрон — 17 (Гостисбеер), 59:55 — 4:4.

Победный буллит: Кейн.

Вратари: Примо — Раймер (58:12 — 59:23, 59:30 — 59:55).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 33 (8+17+5+3) — 40 (12+7+19+2).

17 апреля. Монреаль. Centre Bell.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Патрик Кейн
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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Монреаль Канадиенс
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