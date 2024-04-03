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НХЛ

Сегодня, 04:45

«Вашингтон» проиграл «Баффало». Овечкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. Для «Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 59 (26+33) набранных очков в этом сезоне.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 77 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Голы: Фехервари — 3 (Сгарбосса, Лапьер), 2:46 — 0:1. Гиргенсонс — 8 (Далин, Пауэр), 15:42 — 1:1. Петерка — 27 (бол., Так, Бенсон), 16:50 — 2:1. Петерка — 28 (Так), 30:54 — 3:1. Строум — 26 (бол., Карлсон, Овечкин), 39:14 — 3:2. Далин — 18 (бол., Петерка, Томпсон), 43:03 — 4:2. Томпсон — 27 (Куинн, Бенсон), 44:48 — 5:2. Так — 20 (Томпсон, Далин), 45:33 — 6:2.

Вратари: Луукконен — Линдгрен (Кемпер, 45:33).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (13+12+10) — 25 (4+8+13).

Наши: — - Алексеев (16.33/1/-1), Мирошниченко (15.01/0/0), Овечкин (18.58/3/-2).

3 апреля. Баффало. KeyBank Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
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