«Питтсбург» победил «Монреаль» по буллитам, Малкин сделал голевой пас

«Питтсбург» обыграл «Монреаль» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев забросили Дэвид Савар, Джейден Штрабл и Шон Монахэн. У гостей дважды отличился Сидни Кросби, еще одна шайба — у Джейка Гюнцеля.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал результативную передачу и вышел на пятое место по числу голевых пасов среди европейцев в истории НХЛ (855). Сидни Кросби набрал 3 очка — теперь у него 1533 (567+966) очка за карьеру, канадец вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

«Питтсбург» победил в серии буллитов со счетом 4:3, решающий бросок совершил форвард Янсен Харкинс.

«Питтсбург» поднялся на 12-е место в таблице Восточной конференции с 29 очками в 28 матчах, «Монреаль» опустился на 13-ю строчку с 28 очками в 29 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Савар — 1, 6:24 — 1:0. Штрабл — 2 (Пеццетта, Юленен), 12:21 — 2:0. Кросби — 16 (О`Коннор), 13:48 — 2:1. Монахэн — 9 (бол., Сузуки, Мэтисон), 15:20 — 3:1. Гюнцель — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 25:36 — 3:2. Кросби — 17 (бол., Карлссон, Малкин), 31:02 — 3:3.

Победный буллит: Харкинс.

Вратари: Монтембо — Неделькович.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (15+7+11+9) — 30 (11+15+3+1).

Наши: — - Малкин (19.33/2/0).

14 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей