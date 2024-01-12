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Гол Охотюка принес «Сан-Хосе» победу над «Монреалем»

Евгений Козинов
Корреспондент
12 января. &amp;amp;#8203;«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 2:3.
Фото USA Today Sports
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«Монреаль» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Шаркс» прервали свою 12-матчевую серию поражений.

Автором победной шайбы стал российский защитник Никита Охотюк. Для него этот гол стал первым в сезоне.

«Сан-Хосе» идет последним в Западной конференции — 23 очка. «Монреаль» занимает 13-е место в Восточной конференции — 40 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Канин — 6, 5:19 — 0:1. Зеттерлунд — 12 (Гертл, Задина), 17:25 — 0:2. Галлахер — 7 (Мэтисон, Савар), 17:46 — 1:2. Охотюк — 1 (Гранлунд, Эклунд), 36:44 — 1:3. Андерсон — 7 (Мэтисон, Кофилд), 56:26 — 2:3.

Вратари: Монтембо — Блэквуд.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (11+9+15) — 35 (7+17+11).

Наши: — - Барабанов (15.21/1/+1), Охотюк (13.58/2/+2).

12 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Никита Охотюк
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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