Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:45

Гол с передач Кучерова и Василевского принес «Тампе» победу над «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
12 января. Тампа-Бэй — Нью-Джерси.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд в овертайме.

Победную шайбу забросил Даррен Рэддиш. Голевыми передачами в победной атаке отметились россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский. Также на счету голкипера 37 сэйвов.

«Тампа» с 47 очками идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мерсер — 13 (Хаула, Миллер), 7:42 — 0:1. Гленденинг — 6 (Пербикс, Уотсон), 12:35 — 1:1. Гленденинг — 7 (мен.), 18:22 — 2:1. Пойнт — 20 (Кучеров, Пербикс), 30:34 — 3:1. Братт — 15 (Марино, Тоффоли), 36:54 — 3:2. Бастиан — 2, 43:53 — 3:3. Раддиш — 3 (Кучеров, Василевский), 61:52 — 4:3.

Вратари: Василевский — Ванечек.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 20 (6+9+4+1) — 30 (10+10+8+2).

Наши: Кучеров (21.56/3/0) — -.

12 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
18
Читайте также
Состоялась жеребьевка на Australian Open-2024
«Аталанта» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии
Белый дом сообщил о приостановке поставок оружия и техники Украине
Пытавшего и убившего пленного РФ украинского нацгвардейца приговорили к 28 годам
Подозреваемый в наркоторговле угнал полицейскую машину в Москве
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Баффало» обыграл «Оттаву». Тарасенко забросил одну шайбу

Гол Охотюка принес «Сан-Хосе» победу над «Монреалем»