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Сегодня, 09:18

Нападающий «Авангарда» Ткачев может продолжить карьеру в НХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Владимир Ткачев.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев в межсезонье может оказаться в НХЛ.

По нашей информации, у игрока есть несколько предложений из Северной Америки, и он склоняется к продолжению карьеры в НХЛ.

Владимир Ткачев выступал в НХЛ в сезоне-2021/22 — тогда он провел 4 матча за «Лос-Анджелес» и сделал 2 результативные передачи, а также набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.

В сезоне-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 14 (3+11) очков в 14 играх Кубка Гагарина.

Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
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