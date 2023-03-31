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НХЛ

Сегодня, 06:43

Макдэвид забросил 300 шайб за 563 игры — это третий результат среди действующих игроков НХЛ

Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился в матче с «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, 26-летний канадец забил свой 61-й гол в этом сезоне.

Помимо этого, шайба стала 300-й в карьере Макдэвида. На это у него ушло 563 матча, что является третьим результатом среди действующих игроков НХЛ.

Макдэвид уступает форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (473 матча) и нападающему «Тампы» Стивену Стэмкосу (550 матчей).

В топ-5 входят форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (622 матча) и одноклубник Макдэвида — Леон Драйзайтль (630 игр).

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Сидни Кросби
Стивен Стэмкос
НХЛ
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