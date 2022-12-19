Нападающий «Филадельфии» Аткинсон пропустит весь сезон из-за травмы

Нападающий «Филадельфии» Кэм Аткинсон не сможет сыграть в сезоне-2022/23 НХЛ, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

33-летнего американца беспокоят травмы шеи и плеча, так что на восстановление ему потребуется длительное время.

В нынешнем регулярном чемпионате Аткинсон не провел ни одного матча.

Контракт форварда с зарплатой в 5,875 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

Отметим, что также весь сезон из-за травмы пропускает защитник «Летчиков» Райан Элллис. До сих пор не восстановился после операции и нападающий Шон Кутюрье.