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НХЛ

24 марта, 10:43

Панарин о волевой победе над «Флоридой»: «Вся арена работала вместе»

Руслан Минаев
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Флоридой» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«С «Флоридой» играть непросто, это хорошая команда, но мы сделали это, выиграли. Последние несколько матчей мы провели здорово, показали стабильную игру, держали концентрацию, и это сработало. Гол Фокса завел болельщиков, они тоже придали нам энергии. Вся арена работала вместе», — сказал Панарин после игры.

Россиянин был признан первой звездой матча.

В этом сезоне Панарин провел 71 матч и набрал 99 (43+56) очков. «Рейнджерс» набрали 98 очков и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Панарин тащит «Рейнджерс» на первое место «Востока»: дубль и победный буллит

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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