Галимов: «Секрет успеха Овечкина? Профессионализм и любовь к хоккею»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов ответил на вопрос, в чем секрет успеха форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Профессионализм и любовь к хоккею. Также он по-особенному относится к своему делу — всем нужно этому поучиться у него. Овечкин служит примером для молодежи и показывает, как нужно правильно относиться к своему делу. В хоккее нужны только честный труд и правильная подготовка», — цитирует Галимова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 38-летний Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков.