Нападающий «Вегаса» Смит: «Стараюсь снабжать его шайбой, потому что Дорофеев сейчас очень уверен в себе»

Сегодня, 08:30
Нападающий «Вегаса» Райлли Смит прокомментировал игру форварда Павла Дорофеева в матче против «Миннесоты» (4:3 Б). 22-летний россиянин оформил дубль и реализовал буллит.
«Я просто стараюсь продолжать снабжать его шайбой, потому что кажется, что он сейчас очень уверен в себе, — приводит слова Смита сайт НХЛ. — Как его партнер по звену, я просто должен продолжать подкармливать его и давать ему возможность забивать. Я был шокирован тем, что он пропустил пару игр, но здорово видеть, как он вернулся в игру и не растерялся».
Дорофеев был признан второй звездой матча против «Миннесоты». В текущем сезоне он провел 13 матчей за «Вегас», в которых набрал 9 (7+2) очков.